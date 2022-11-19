«Известия» опубликовали кадры работы российских минометчиков в ДНР

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 19 ноября побывал в Донецкой Народной Республике (ДНР) на позициях российских минометчиков и показал, как проходит работа бойцов.

Он рассказал, что миномет изобрели русские военные инженеры во время осады Порт-Артура во время Русско-японской войны и это, по словам корреспондента, до сих пор самое страшное оружие для пехоты.

«Согласитесь: это очень неприятно, когда сверху, прямо на голову падает снаряд весом 16 кг. А иногда — еще и побольше», — отметил Григорьев.

Боец с позывным Стрела рассказал, что решил принять участие в спецоперации в качестве добровольца. У него не было боевого опыта, и он даже не проходил срочную службу, но, когда началась частичная мобилизация, понял: пора ехать. Ко всему происходящему солдат, по его словам, относится спокойно.

«Работа есть работа», — заявил Стрела.

О боевых действиях солдат формировал представление по рассказам друга, служившего в ДНР, а также по публикациям в прессе и видео в Сети.

16 ноября Министерство обороны России также опубликовало кадры работы расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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