Реклама
Прямой эфир
Армия
Шесть жителей ДНР пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Общество
Число погибших в результате взрыва газа на Сахалине увеличилось до семи
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Подмосковье
Мир
В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом
Армия
Подполковник НМ ДНР указал на низкий уровень владения ПВО в рядах ВСУ
Мир
В ООН призвали снять ограничения с удобрений и продовольствия из РФ
Мир
Ким Чен Ын руководил запуском МБР «Хвасон-17»
Спорт
Боец Нурмагомедов победил бразильца Фрейре и стал чемпионом Bellator в легком весе
Здоровье
Психолог предупредила о пагубном влиянии диет на психику
Мир
Самолет с десятками собак на борту рухнул на поле для гольфа в США
Экономика
В РФ начали активно выдавать ипотеку без первоначального взноса
Спорт
Немков победил Андерсона и защитил чемпионский титул Bellator
Сюжет:

«Известия» опубликовали кадры работы российских минометчиков в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 19 ноября побывал в Донецкой Народной Республике (ДНР) на позициях российских минометчиков и показал, как проходит работа бойцов.

Он рассказал, что миномет изобрели русские военные инженеры во время осады Порт-Артура во время Русско-японской войны и это, по словам корреспондента, до сих пор самое страшное оружие для пехоты.

Вводные ресурсы: в Минобороны РФ объявили о взятии села Павловка
В боях под Угледаром особенно отличилась российская морская пехота

«Согласитесь: это очень неприятно, когда сверху, прямо на голову падает снаряд весом 16 кг. А иногда — еще и побольше», — отметил Григорьев.

Боец с позывным Стрела рассказал, что решил принять участие в спецоперации в качестве добровольца. У него не было боевого опыта, и он даже не проходил срочную службу, но, когда началась частичная мобилизация, понял: пора ехать. Ко всему происходящему солдат, по его словам, относится спокойно.

«Работа есть работа», — заявил Стрела.

О боевых действиях солдат формировал представление по рассказам друга, служившего в ДНР, а также по публикациям в прессе и видео в Сети.

16 ноября Министерство обороны России также опубликовало кадры работы расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022