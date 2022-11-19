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В США оценили вероятность вмешательства в конфликт на Украине

Hill: американцы могут разочароваться в Украине, как это было с Афганистаном и Ираком
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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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В США могут не одобрить прямое вовлечение американских войск в конфликт на Украине. Такое мнение высказала журналистка Тара Соненшайн в статье для газеты The Hill.

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Как говорится в публикации, американцы, уставшие от недавних промежуточных выборов, вероятно, не поддержали бы расширение конфликта в Европе. Добавляется, что к централизованному решению по данному вопросу будет непросто прийти из-за шаткого баланса сил в конгрессе и наступающих праздников.

Как отмечается в статье, те, кто выступает за поддержку киевского режима, предпочли бы поставки вооружения вместо отправки военных в зону конфликта.

«Как мы видели на примере Афганистана и Ирака, американцы постоянно разочаровывались в прямом военном вмешательстве в зарубежные конфликты. И демократы, и республиканцы выразили обеспокоенность по поводу вовлечения в региональные кризисы», — говорится в публикации от 17 ноября.

Автор также напомнила, что ситуация с ракетным инцидентом в Польше показывает вероятность втягивания в конфликт США.

Ранее, 17 ноября, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы столкнуть НАТО и Россию. Риттер указал на то, что Украина обеспокоена ударами по ее инфраструктуре, так как они могут привести к ее полному обесточиванию.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО, что в корне расходится с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что снаряд был российским.

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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