Вертолет Ми-8 со спасателями МЧС вылетел в Тымовское на Сахалине
Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел в село Тымовское Сахалинской области, где произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, к ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.
Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.
По последним данным, по итогу происшествия три человека погибли, еще семь пострадали.
Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллон.
Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».