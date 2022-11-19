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Вертолет Ми-8 со спасателями МЧС вылетел в Тымовское на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел в село Тымовское Сахалинской области, где произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, к ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.

По последним данным, по итогу происшествия три человека погибли, еще семь пострадали.

Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллон.

Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».

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