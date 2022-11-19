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Подполковник НМ ДНР указал на низкий уровень владения ПВО в рядах ВСУ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert
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Доказательством низкого уровня владения системами противовоздушной обороны (ПВО) в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются неоднократные попадания ракет по жилым домам, заявил 19 ноября подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

Небензя указал на «дурную славу» украинских ПВО из-за ударов по жилым домам

«Предположу, что всё было просто: дом встретился на пути ракеты раньше, чем истек отпущенный самоликвидатором срок. То есть это могут быть ошибки расчета, ошибка головки самонаведения, нештатная работа разгонного блока. В любом случае это или ошибки тех людей, которые обслуживали устройство, или тех, кто эксплуатировал его на огневой позиции», — пояснил он ТАСС.

Баевский отметил, что в связи с применением украинской стороной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «мастерство» их владения оружием снова вынуждены испытывать гражданские объекты вместо воздушных целей. Подполковник НМ напомнил, что ошибки в управлении ЗРК С-200 привели 21 год назад к крушению российского пассажирского лайнера над Черным морем. Теперь последствия неумелого обращения с оружием такого уровня приводит к не менее печальным последствиям.

Он уточнил: снаряды систем ПВО должны подрываться в воздухе, если не достигли цели, так как самоликвидаторы есть даже в простейших снарядах.

«Устанавливаются они на нужное время полета или иные параметры. И даже если не было поражения цели, снаряд или ракета подрывается в воздухе», — сказал Баевский, подчеркнув, что попадание таких боеприпасов в здания — свидетельство ошибок использования систем.

Кроме того, он рассказал, как можно полноценно защитить Донецк от артобстрелов. Для этого нужно уничтожать огневые точки ВСУ, но задача эта непростая.

О дурной славе украинских ПВО на заседании Совбеза ООН 16 ноября напомнил постпред РФ Василий Небензя. Он отметил, что систематические попадания украинских сил противовоздушной обороны по гражданским объектам неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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