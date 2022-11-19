В Турции рассказали НАТО о должной реакции на падение украинских ракет в Польше

НАТО следовало задействовать пятую статью устава альянса и ввести войска на территорию Украины. Об этом в пятницу, 18 ноября, написал турецкий журналист Юджель Оздемир в газете Evrensel.

«Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должна была задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал ее члена — Польшу», — говорится в публикации.

По мнению журналиста, украинские боевики воспользовались моментом и запустили ракеты в Польшу, для того чтобы устроить провокацию против России. Однако план Киева провалился, когда президент США Джо Байден получил данные с разведывательного самолета НАТО, который установил, что ракеты, упавшие на территории Польши, были запущены с территории Украины.

Согласно пятой статье устава НАТО, нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. В документе уточняется, что если подобное вооруженное нападение будет иметь место, то каждая из стран-участниц окажет помощь, включая применение вооруженной силы против агрессора.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО, что в корне расходится с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что снаряд был российским. 19 ноября Белый дом в очередной раз подтвердил, что упавшая ракета является украинской.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также усмотрел в ситуации с падением ракеты украинско-польскую попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом, по его словам, свидетельствует в том числе преднамеренная дезинформация киевского режима.