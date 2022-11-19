Расчеты «Градов» и «Ураганов» отметили 78-ю годовщину в зоне проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса ракетные войска и артиллерия встречают 78-ю годовщину со дня основания. Кадрами работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) в субботу, 19 ноября, поделилось российское Министерство обороны.

Артиллеристы выполняют весь спектр огневых задач в зоне СВО: поражение личного состава, техники, укрытий, транспортных узлов и баз хранений. Так, расчеты боевых машин РСЗО подготавливают плацдармы для продвижения российских войск на всех направлениях.

Расчетам реактивных систем требуется несколько минут на развертывание, наведение, пуск реактивных снарядов и смену позиции для пополнения боекомплекта и повторного артудара.

Сотни артиллеристов награждены государственными наградами за доблесть и мужество, проявленные в ходе спецоперации.

Кроме того, в артиллерийских подразделениях после подготовки проходят службу граждане, призванные в ходе частичной мобилизации, на должностях водителей, наводчиков и командиров расчетов.

«По своим профессиональным навыкам они сейчас находятся на одном уровне со штатными специалистами и полностью заняты боевой работой», — рассказал начальник штаба дивизиона РСЗО «Град» о мобилизованных солдатах.

Ранее, 12 ноября, военные РФ с помощью РСЗО «Град» уничтожили командные пункты украинских вооруженных формирований. Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты.

До этого, в конце октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета РСЗО «Град», состоящего из мобилизованных граждан. Помимо расчетов РСЗО «Град», на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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