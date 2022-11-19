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Хасиков назвал яркой и эффектной победу Минеева над Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боец Владимир Минеев хладнокровно и своевременно завершил бой против бразильца Фернандо Родригеса. Об этом в субботу, 19 ноября, рассказал «Известиям» глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

«На мой взгляд, бой получился ярким, была интрига. Не таким уж простым оказался Фернандо Родригес, и Владимир заставил нас понервничать, но я рад и счастлив, что Володя победил. Победил он очень ярко и эффектно», — рассказал Хасиков.

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Он отметил, что первый раунд был разведывательный, пристрелочный, а силы соперников были примерно равны. Во втором раунде по очкам выигрывал Минеев, но бразилец был гораздо опаснее.

«Его удары казались настолько сокрушительными, что при потере концентрации для Минеева могло всё очень печально закончиться», — подчеркнул он.

По словам Хасикова, в третьем раунде Родригес устал, а Минеев добавил скорости, и у него включился его класс. Он добавил, что мастерство российского бойца выше, чем у бразильца, и это сыграло свою роль.

«Вова сделал всё хладнокровно и своевременно», — резюмировал Хасиков.

Россиянин Владимир Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса и одержал победу в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Министр спорта России Олег Матыцин назвал Минеева символом российской мощи. По его словам, российский боец всей своей жизнью заслужил эту победу.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» в пятницу, 18 ноября. Он впервые прошел по правилам кикбоксинга.

Родригес стал одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса — 118 кг.

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