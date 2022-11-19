FT рассказала о просьбе Зеленского к Залужному снизить уровень публичности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного снизить уровень своей публичности. Об этом написала газета Financial Times в пятницу, 18 ноября, со ссылкой на источники.

Газета указала на результаты социологических опросов, которые показывают, что на Украине растет популярность главнокомандующего вооруженными силами.

«Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — цитирует материал «Газета.Ru».

До этого в СМИ появлялась информация о разногласиях между украинским лидером и главкомом ВСУ. Например, в августе украинские СМИ сообщали, что Зеленский намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и поставить на его место нынешнего командующего сухопутными войсками страны Александра Сырского.

До этого, британская газета The Telegragh писала, что украинский президент раскритиковал Залужного за поражения ВС Украины в Донбассе. Отмечается, что Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.