Подполковник НМ ДНР назвал способ защиты Донецка от обстрелов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Донецка полностью справляются со своими задачами, но они не могут полноценно защитить город от артобстрелов. Для этого нужно уничтожать огневые точки вооруженных сил Украины, заявил 19 ноября подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

«Ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра — более легкая и вполне реальная цель для современных систем ПВО. А львиная доля обстрелов — артиллерийские. Что означает не ракеты, а снаряды и мины в качестве поражающих боеприпасов. Снаряд, даже самый крупный, калибра 152/155 мм, несравнимо меньше ракеты РСЗО крупного калибра («Ураган», «Смерч», HIMARS) или ракеты ОТРК («Точка-У»)», — пояснил он ТАСС.

Баевский уточнил: снаряды для радиолокационных станций ПВО не так заметны и имеют большую скорость на траектории, а также огромную, по сравнению с ракетами ОТРК и РСЗО, механическую прочность.

Он сравнил боевую задачу с поражением подобной цели с попаданием на огромном расстоянии в цель «размером со среднюю птицу, двигающуюся со сверхзвуковой скоростью». При этом попасть нужно прямо и бронебойным поражающим элементом.

«Задача, прямо скажем, не очень просто решаемая для крылатых ракет и ОТРК, со снарядами становится исключительно вопросом везения», — отметил он.

По словам подполковника, контрбатарейная борьба со ствольной артиллерией отличается тактикой, в основе которой — определение огневой позиции противника.

18 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что как минимум шесть человек ранены в одном из домов Киевского района Донецка при обстреле со стороны ВСУ. Район обстрела — центральный, в нем находятся стадион «Донбасс Арена», гостиница «Шахтер Плаза», краеведческий музей, железнодорожная больница.

Накануне, 17 ноября, в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мужчина. Тогда же сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Пролетарский район Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Обстрел произошел ночью. Было выпущено две ракеты из установки М142.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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