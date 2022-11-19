Дрозд назвал бой Минеева возвращением на экраны профессионального кикбоксинга

Бой российского боксера Владимира Минеева с бразильцем Фернандо Родригесом вернул на экраны профессиональный кикбоксинг. Такое мнение высказал комментатор Григорий Дрозд «Известиям» в субботу, 19 ноября.

«Я думаю, сегодня можно декларировать, что кикбоксинг профессиональный вернулся на большую арену и на большие экраны. Прекрасный вечер, шикарные поединки», — отметил он.

Дрозд поздравил российского бойца и добавил, что поединок заслуживает звания главного боя вечера.

Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса и одержал победу в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российский боксер Владимир Минеев символизирует мощь нашей страны. Матыцин отметил, что боец подарил россиянам радость победы и радость того, что «мы все отвечаем за нашу страну».

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» в ночь с 18 на 19 ноября. Он впервые прошел по правилам кикбоксинга.

Родригес стал одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса — 118 кг.