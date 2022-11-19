Посол Антонов назвал превращение Украины в «анти-Россию» причиной спецоперации

Россия не начала бы спецоперацию по защите Донбасса, если бы США десятилетиями не делали из Украины «анти-Россию». Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу, 18 ноября.

Дипломат таким образом раскритиковал позицию Запада, согласно которой ответственность за падение украинской ракеты в Польше лежит на России, так как страна начала СВО.

«В ответ на это можем лишь сказать: если бы Соединенные Штаты и их сателлиты на протяжении десятилетий не превращали Украину в «анти-Россию», то Российская Федерация не начала бы специальную военную операцию», — заявил посол в беседе с журналом Newsweek

Антонов также заявил, что украинские власти подобным образом пытаются спровоцировать прямое столкновение между Россией и НАТО.

«Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО», — отметил Антонов.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО, что в корне расходится с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что снаряд был российским. 19 ноября Белый дом в очередной раз подтвердил, что упавшая ракета является украинской.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также усмотрел в ситуации с падением ракеты украинско-польскую попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом, по его словам, свидетельствует в том числе преднамеренная дезинформация киевского режима.