Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 19 ноября

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица на дорогах, а также от 4 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в субботу, 19 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -4 до -2 градусов, ночью — от 5 градусов мороза.

На территории Московской области ожидается от -6 до -1 градуса в дневное время суток и до 8 градусов ниже нуля — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного и северо-восточного направлений со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне, 18 ноября, научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей об увеличении снежного покрова в субботу максимум до 15 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к воскресенью высота сугробов может достичь 20 см.