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В Перу самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе

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Фото: Соцсети
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Пассажирский самолет Airbus A320Neo столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Об этом сообщил портал Simple Flying в пятницу, 18 ноября.

«С сожалением вынуждены подтвердить, что рейс LA2213 авиакомпании LATAM Airlines Peru, следовавший по маршруту Лима–Хулиака, перед взлетом попал в аварию на земле в Лиме», — сообщила авиакомпания в своем Twitter-аккаунте.

Пассажиры покинули воздушное судно через запасные двери.

По информации paddleyourownkanoo, погибли два человека, которые находились в пожарной машине. Как сообщается, служебный автомобиль выполнял учебный выезд, поэтому находился на площадке. Причины произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что у самолета произошло возгорание двигателя с правой части самолета.

Ранее, 29 октября, двигатель самолета индийской авиакомпании IndiGo загорелся при взлете в аэропорту в Дели. На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и семь членов экипажа.

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