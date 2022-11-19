Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бельгии беженцам с Украины стало сложнее найти пристанище
Спорт
Министр спорта Матыцин назвал Минеева символом российской мощи
Мир
В Перу самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Общество
Власти Запорожской области сообщили о поражении склада боеприпасов ВСУ
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 19 ноября
Мир
Илон Маск опубликовал опрос о восстановлении аккаунта Дональда Трампа
Общество
Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации студентов
Мир
FT рассказала о просьбе Зеленского к Залужному снизить уровень публичности
Мир
Двух украинцев задержали во Франции из-за детской порнографии
Мир
Посол Антонов назвал превращение Украины в «анти-Россию» причиной спецоперации
Общество
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после нападения тигра

Белый дом высказался о роли Байдена в деле против наследного принца СА

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден не участвовал в решении о юридической неприкосновенности премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, заявила на брифинге 18 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Друг отказался вдруг: отношения США и Саудовской Аравии близятся к краху
Сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда омрачают новые факторы

Роль Байдена интересовала журналистов в связи с судебным разбирательством, открытым в рамках гражданского иска, поданного Хатидже Дженгиз против саудита в связи с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашокджи.

По словам Жан-Пьер, ей неизвестно ни о каких-либо обсуждениях, ни о предоставлении президенту США предварительного уведомления.

«Министерство юстиции по запросу Госдепа проинформировало суд, что премьер-министр… имеет неприкосновенность перед исками в американских судах, пока занимает должность. Практика США в данном вопросе давняя и последовательная, включает перечень моментов для предоставления иммунитета главам государств при четырех последних администрациях», — ответила представитель Белого дома.

Жан-Пьер напомнила о позиции Байдена по поводу убийства Хашокджи, который осуждал произошедшее и поднимал этот вопрос на встрече с наследным принцем в этом году. Она также призвала не делать выводов о перспективах двусторонних отношений между странами в контексте этой ситуации.

Ранее министерство юстиции и Госдепартамент США уведомили американский суд о том, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в силу занимаемой должности имеет неприкосновенность в рамках гражданского иска Хатидже Дженгиз и основанной убитым журналистом Хашокджи организации Democracy for the Arab World Now. В 2020 году их иск был подан в суд американского федерального округа Колумбия.

15 июля 2022 года в рамках ближневосточного турне Байден утверждал, что назвал бен Сальмана ответственным за убийство журналиста Хашокджи во время встречи с ним. Он также добавил, что не жалеет о своем намерении превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с тем инцидентом.

Хашокджи был убит в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено. По делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022