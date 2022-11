Белый дом высказался о роли Байдена в деле против наследного принца СА

Американский президент Джо Байден не участвовал в решении о юридической неприкосновенности премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, заявила на брифинге 18 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Роль Байдена интересовала журналистов в связи с судебным разбирательством, открытым в рамках гражданского иска, поданного Хатидже Дженгиз против саудита в связи с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашокджи.

По словам Жан-Пьер, ей неизвестно ни о каких-либо обсуждениях, ни о предоставлении президенту США предварительного уведомления.

«Министерство юстиции по запросу Госдепа проинформировало суд, что премьер-министр… имеет неприкосновенность перед исками в американских судах, пока занимает должность. Практика США в данном вопросе давняя и последовательная, включает перечень моментов для предоставления иммунитета главам государств при четырех последних администрациях», — ответила представитель Белого дома.

Жан-Пьер напомнила о позиции Байдена по поводу убийства Хашокджи, который осуждал произошедшее и поднимал этот вопрос на встрече с наследным принцем в этом году. Она также призвала не делать выводов о перспективах двусторонних отношений между странами в контексте этой ситуации.

Ранее министерство юстиции и Госдепартамент США уведомили американский суд о том, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в силу занимаемой должности имеет неприкосновенность в рамках гражданского иска Хатидже Дженгиз и основанной убитым журналистом Хашокджи организации Democracy for the Arab World Now. В 2020 году их иск был подан в суд американского федерального округа Колумбия.

15 июля 2022 года в рамках ближневосточного турне Байден утверждал, что назвал бен Сальмана ответственным за убийство журналиста Хашокджи во время встречи с ним. Он также добавил, что не жалеет о своем намерении превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с тем инцидентом.

Хашокджи был убит в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено. По делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.