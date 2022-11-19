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Министр спорта Матыцин назвал Минеева символом российской мощи

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Фото: РЕН ТВ
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российский боец Владимир Минеев символизирует мощь нашей страны. Об этом он рассказал «Известиям» в субботу, 19 ноября.

«Я очень рад победе Владимира Минеева, очень важной для России и для него. Он символизирует мощь нашей страны, патриотизм, уважение к сопернику и главенство правды», — рассказал Матыцин.

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Матыцин отметил, что боец подарил россиянам радость победы и радость того, что «мы все отвечаем за нашу страну». Он также добавил, что Минеев всей своей жизнью заслужил эту победу.

«Сегодняшняя атмосфера говорит о том, что мы единая команда, команда победителей и что мы всегда готовы играть по правилам, уважая соперника», — заключил министр.

Россиянин Владимир Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса и одержал победу в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» в ночь с 18 на 19 ноября. Он впервые прошел по правилам кикбоксинга. Бой хедлайнеров россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса был рассчитан на пять раундов по три минуты.

Родригес стал одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса — 118 кг.

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