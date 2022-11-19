Двух украинцев задержали во Франции из-за детской порнографии

Мужчина и женщина, граждане Украины, в возрасте 35 и 53 лет соответственно были задержаны 17 ноября во французском городе Брест (департамент Финистер) по подозрению в производстве детской порнографии и в сексуальных посягательствах на несовершеннолетнего.

Местная газета Ouest-France сообщила, что семилетний украинский ребенок подвергся сексуальному насилию и инцесту. В этой связи задержаны мужчина и женщина, предположительно, являющиеся родителями ребенка, по подозрению в развращении несовершеннолетнего и распространении детской порнографии.

Газета Le Figaro приводит заявление прокурора республики Камиля Миансони, который сообщил, что расследование ведется после сообщения персонала больницы. Так, сотрудники медучреждения рассказали об «обнаружении в личном телефоне фотографий детского порнографического характера, изображающих несовершеннолетнего».

Паре предъявили обвинение в хранении и распространении изображений несовершеннолетнего порнографического характера, а также «фактах инцестуозного сексуального насилия» и «несообщении о жестоком обращении с несовершеннолетний». После их задержания в пятницу, 18 ноября, было назначено судебное заседание.

По данным следствия, инкриминируемые украинской паре деяния были совершены не только в Бресте, но и на всей территории Франции. Прокуратура потребовала заключить подозреваемых под стражу до суда.

В 2021 году поправки к Уголовному кодексу Франции упоминали сексуальное насилие кровосмесительного характера в отношении несовершеннолетнего как преступление, которое карается тюремным сроком до 20 лет. За недонесение о совершении подобных преступлений предусматривают три года тюрьмы и штраф до €45 тыс.

В январе The Times сообщала, что правительство Франции намерено на законодательном уровне запретить сексуальные отношения между родственниками. На тот момент интим между родственниками в стране был разрешен, если в процессе не участвуют несовершеннолетние. Теперь сексуальные отношения запрещены даже между родственниками старше 18 лет.