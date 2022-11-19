США рассказали об альтернативных идеях по обмену заключенными

Соединенные Штаты Америки продолжают предлагать России альтернативные идеи по обмену заключенными. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как пояснил 11 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков, «мегафонная дипломатия» в вопросе обмена заключенными неуместна. Он добавил, что Москва серьезно относится ко всем идеям, выдвинутым в рамках двустороннего диалога, и американской стороне хорошо известны серьезные предложения РФ.

«Мы сделали предложение [по обмену заключенными], продолжаем поддерживать контакт в развитие этого предложения и выдвигать потенциальные альтернативные пути россиянам через все доступные каналы. <…> Действия правительства России противоречили тому, что оно заявляло публично. В последние несколько месяцев они (российские должностные лица. — Ред.) не смогли серьезно вести переговоры по установленному каналу или через какие-либо другие каналы», — отметила пресс-секретарь американского ведомства в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

Жан-Пьер отказалась уточнить, какие были сделаны предложения. Однако она сообщила, что с адвокатами баскетболистки Бриттни Грайнер администрация США находится в контакте.

Тогда же, 11 ноября, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отверг какие-либо отдельные каналы связи по вопросам обмена заключенными между Россией и США.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В свою очередь 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.