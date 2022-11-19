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Трамп раскритиковал назначение спецпрокурора для расследования его дел

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Фото: Global Look Press/XinHua/Liu Jie
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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал назначение министерством юстиции страны специального прокурора, который будет расследовать дела, связанные с секретными документами в его поместье и январскими беспорядками в Капитолии. Об этом в пятницу, 18 ноября, он рассказал в интервью Fox News Digital.

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Он заявил, что не будет сотрудничать со спецпрокурором, и назвал это решение «худшей политизацией правосудия в стране».

«Они ничего не нашли, и теперь они берут какого-то парня, который ненавидит меня. Это позор и происходит только потому, что я лидирую в каждом опросе в обеих партиях», — рассказа Трамп.

Кроме того, он обвинил министерства юстиций в предвзятости и политизации и напомнил о федеральном расследовании в отношении сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который находится под следствием с 2018 года.

«Хантер Байден много раз был преступником, и с ним ничего не происходит. Это несправедливо по отношению к стране, к Республиканской партии, и я не думаю, что люди должны это принимать. Я не собираюсь принимать это», — добавил экс-президент.

Тем же днем генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора, который будет расследовать хранение секретных записей, хранящихся в доме Трампа в Мар-а-Лаго, а также препятствование утверждению итогов прошедших выборов в 2020 году.

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Ордер на обыск был согласован с минюстом США.

Сотрудники ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. Также сообщалось, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном ордере на обыск говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

Экс-президент заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. В сентябре Трамп заявил, что документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

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