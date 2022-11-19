Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора, который будет расследовать два дела экс-президента Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте минюста США в пятницу, 18 ноября.

Расследования предполагают изучение обвинений в адрес Трампа в том, что он хранил секретные документы в своем поместье и препятствовал утверждению итогов прошедших выборов в 2020 году. Спецпрокурором назначен бывший федеральный прокурор минюста Джек Смит, который работал в Международном уголовном суде в Гааге.

«Основываясь на последних событиях, включая объявление бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах, и намерение действующего президента также баллотироваться на пост президента, я пришел к выводу, что в общественных интересах назначить специального прокурора», — заявил Гарланд.

По его словам, это назначение подчеркивает приверженность министерства юстиции к независимости и подотчетности в особо деликатных вопросах.

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Ордер на обыск был согласован с минюстом США.

Сотрудники ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. Также сообщалось, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном ордере на обыск говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

Экс-президент заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. В сентябре Трамп заявил, что документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.