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Подруга убитой на юге Москвы девушки рассказала о ее встречах с мужчинами

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Погибшая на юге Москвы Юлия Ткачева часто ходила на свидания с мужчинами. Об этом рассказала подруга девушки Виктория в разговоре с «Известиями» в пятницу, 18 ноября.

«Я часто приходила в магазин (в котором работала Ткачева. — Ред.), она рассказывала, что где-то кофе с кем-то пила, на свидание ходила», — вспоминает ее подруга.

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Как рассказала Виктория, погибшая публиковала фотографии со своим молодым человеком в социальных сетях и практически всегда закрывала его лицо смайлами.

«Она фотографии скидывала с этим парнем длительное время в соцсети, потом перестала. Я думаю, когда они поссорились, она всё поудаляла, всё вычистила», — сказала она.

По рассказу девушки, Юлия родом из Горловки — с юга Донецкой Народной Республики. Виктория поделилась, что по характеру погибшая была спокойной и веселой.

Она сообщила, что Ткачева снимала квартиру с двумя девушками, с которыми вместе работала в одном продуктовом магазине. Периодически они по очереди уезжали домой к детям. По ее словам, в Горловке у Юлии, предположительно, остался сын.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой с множественными колото-резаными ранениями было найдено ранее в этот день вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. Момент убийства попал на видео.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов, которого задержали в Тамбовской области. Источник в правоохранительных органах сообщил, что за день до гибели она обращалась в полицию с сообщением о преследовании. Полицейские выезжали на сообщение, но преследователя не обнаружили.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела.

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