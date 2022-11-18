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ХК «Спартак» проиграл ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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«Спартак» в пятницу, 18 ноября, со счетом 4:2 проиграл ЦСКА в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало первым поражением красно-белых под руководством нового тренера Игоря Гришина.

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Со стороны ЦСКА шайбы забросили Виталий Абрамов (23-я минута), Павел Карнаухов (24-яминута), Тахир Мингачев (40-я минута) и Сергей Плотников (52-я минута). У «Спартака» отметились Кирилл Кожевников (2-я минута) и Тимур Хайруллин (25-я минута), сообщает «Спорт-Экспресс».

Красно-синие выиграли третий матч подряд и занимают вторую строчку в конференции «Запад» с 45 очками, «Спартак» же прервал серию из трех побед и занимает седьмое место в таблице с результатом в 33 очка.

Встреча прошла в московском дворце спорта «Мегаспорт» и стала самым посещаемым матчем в нынешнем сезоне КХЛ.

Следующие игры столичных клубов состоятся в воскресенье, 20 ноября. «Спартак» проведет встречу с ярославским «Локомотивом» на стадионе «Мегаспорт». ЦСКА сыграет с подмосковным «Витязем».

Ранее, 11 ноября, Национальной хоккейная лига (НХЛ) отказалась проводить кубок мира по хоккею, запланированный на февраль 2024 года, и перенесла его на начало 2025 года. В заявлении лиги говорится, что «в нынешних условиях проведение чемпионата мира по хоккею в это время нецелесообразно».

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