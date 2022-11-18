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Психолог рассказал о влиянии наблюдения за аквариумными рыбками на здоровье

Психолог Самбурский: нужно завести рыбок, чтобы нормализовать давление
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Фото: Global Look Press/Christopher Jue
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Наблюдение за аквариумными рыбками может способствовать снижению стресса и нормализации давления. Об этом рассказал психолог Станислав Самбурский в пятницу, 18 ноября.

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«Всего 10 минут наблюдения за обитателями аквариума поможет в нормализации давления. Стабилизирует наблюдение за рыбками и частоту сердцебиения, а еще снижает нагрузку на глаза, благодаря чему проходит их усталость», — рассказал он в беседе с «Газета.Ru».

По его словам, наблюдение за аквариумными рыбами способствует расслаблению и стабилизации эмоционального состояния, а также улучшает аппетит. Кроме того, люди пожилого возраста, имеющие декоративных рыбок, менее подвержены стрессу и нервному перевозбуждению.

«Если дети разъехались, а внуки появляются в гостях редко, то кормление рыбок, проверка чистоты аквариума займут пожилых людей и наполнят день смыслом. Также подействует это и на людей, которые страдают депрессивными состояниями либо часто испытывают стресс и давление, связанное с профессиональной деятельностью», — добавил он.

Психолог также посоветовал декорировать аквариумами офисы и любые публичные организации для комфортной рабочей атмосферы. По его мнению, искусственные водоемы могут поспособствовать снижению нервозной обстановки и возникновения конфликтов.

Директор Антикризисного психологического центра психоаналитик Ирина Смолярчук 2 апреля рассказала, что взаимодействие с собакой может помочь человеку избавиться от стресса. При этом животное способно играть роль психотерапевта. По ее словам, взаимодействие с животными влияет на выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина

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