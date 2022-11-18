Психолог рассказал о влиянии наблюдения за аквариумными рыбками на здоровье

Наблюдение за аквариумными рыбками может способствовать снижению стресса и нормализации давления. Об этом рассказал психолог Станислав Самбурский в пятницу, 18 ноября.

«Всего 10 минут наблюдения за обитателями аквариума поможет в нормализации давления. Стабилизирует наблюдение за рыбками и частоту сердцебиения, а еще снижает нагрузку на глаза, благодаря чему проходит их усталость», — рассказал он в беседе с «Газета.Ru».

По его словам, наблюдение за аквариумными рыбами способствует расслаблению и стабилизации эмоционального состояния, а также улучшает аппетит. Кроме того, люди пожилого возраста, имеющие декоративных рыбок, менее подвержены стрессу и нервному перевозбуждению.

«Если дети разъехались, а внуки появляются в гостях редко, то кормление рыбок, проверка чистоты аквариума займут пожилых людей и наполнят день смыслом. Также подействует это и на людей, которые страдают депрессивными состояниями либо часто испытывают стресс и давление, связанное с профессиональной деятельностью», — добавил он.

Психолог также посоветовал декорировать аквариумами офисы и любые публичные организации для комфортной рабочей атмосферы. По его мнению, искусственные водоемы могут поспособствовать снижению нервозной обстановки и возникновения конфликтов.

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