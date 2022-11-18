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В Совбезе призвали к равноценному наказанию расстрелявших российских военных

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Украинские националисты, расстрелявшие пленных российских военнослужащих, должны понести равноценное наказание, даже если на их поиски уйдут годы. Об этом 18 ноября заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
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«Уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой. И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Опираясь на это, украинские боевики заслуживают «чистую кару», считает Медведев.

Ранее в этот день в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, украинские пленные содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

В российском военном ведомстве напомнили, что расстрел стал не первым и не единичным военным преступлением Киева. Это распространенная практика в Вооруженных силах Украины, активно поддерживаемая киевским режимом и «в упор не замечаемая его западными покровителями».

Тогда же в пятницу журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. Так, 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Сейчас, как добавили в ведомстве, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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