Существуют риски, что мобильная связь на Украине будет работать в режиме точечного покрытия. Об этом 18 ноября заявил президент телекоммуникационной компании «Киевстар» Александр Комаров.

По его словам, в стране будут «острова» со связью и без нее.

«И это сейчас мы видим на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь», — цитирует его Страна.ua.

Однако это не значит, что Киев остается без связи и интернета. Соотношение работающих и неработающих сайтов такое же, как и по всей стране, — около 30%, добавил Комаров.

«Если говорить о наиболее уязвимых на сегодняшний день областях — это Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская», — заключил он.

15 ноября сотовые операторы Украины ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электричество для звонков.

За день до этого глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света в украинской столице продлятся не менее недели.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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