Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии из-за ошибки в документах снесли памятник основателю республики
Мир
Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции России
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Мир
В Польше не исключили поездку следователей на Украину по делу о падении ракеты
Мир
Москалькова обратилась в СЕ и БДИПЧ с требованием осудить видео убийства пленных РФ
Мир
На Украине допустили переход сотовой связи в режим точечного покрытия
Общество
Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации студентов
Армия
Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции
Политика
В Совбезе призвали к равноценному наказанию расстрелявших российских военных
Армия
В ЛНР установили виновных в расстреле российских военнопленных
Мир
Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ
Мир
Скончался лауреат «Грэмми» и Пулитцеровской премии композитор Нед Рорем
Сюжет:

На Украине допустили переход сотовой связи в режим точечного покрытия

Президент «Киевстар» Комаров: есть риски, что мобильная связь на Украине будет работать точечно
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Существуют риски, что мобильная связь на Украине будет работать в режиме точечного покрытия. Об этом 18 ноября заявил президент телекоммуникационной компании «Киевстар» Александр Комаров.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

По его словам, в стране будут «острова» со связью и без нее.

«И это сейчас мы видим на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь», — цитирует его Страна.ua.

Однако это не значит, что Киев остается без связи и интернета. Соотношение работающих и неработающих сайтов такое же, как и по всей стране, — около 30%, добавил Комаров.

«Если говорить о наиболее уязвимых на сегодняшний день областях — это Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская», — заключил он.

15 ноября сотовые операторы Украины ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электричество для звонков.

За день до этого глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света в украинской столице продлятся не менее недели.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022