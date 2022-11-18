«Газпром» намерен поставить Баку по новому договору до 1 млрд куб. м газа

«Газпром» поставит Азербайджану по новому договору с компанией SOCAR до 1 млрд куб. м газа. Об этом в пятницу, 18 ноября, говорится в сообщении российской компании в Telegram.

«Документ подписан между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок — до 1 млрд кубометров газа», — сказано в публикации.

«Газпром» поставлял газ в Азербайджан в период с 2000 по 2006 год. Однако позднее в стране начали наращивать добычу газа под экспорт в Грузию и Турцию с месторождения Шах-Дениз. Поставки российского газа в Азербайджан возобновились в 2017–2018 годах. После запуска второй фазы Шах-Дениз в 2019 году Баку снова отказался от закупок газа в РФ.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что Турция попросила «Газпром» об отсрочке части платежей за газ. Министр финансов и казначейства республики Нуреддин Небати также добавил, что Анкара добивается скидки на российский газ.