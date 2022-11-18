В Петербурге собака покусала семь человек

В Красносельском районе Санкт-Петербурга кавказская овчарка покусала семь человек. По данным «Известий», инцидент произошел в ночь на 16 ноября.

Отмечается, что прибывшие на место полицейские увидели, как собака нападает еще на одного человека. Тогда сотрудникам пришлось выстрелить в животное, чтобы спасти женщину. Уточняется, что овчарка была ранена, но выжила.

Спустя время полицейским удалось выйти на хозяина животного. Мужчина был арестован, так как находился в федеральном розыске по статье о неуплате алиментов.

В конце сентября собака набросилась на четырехлетнего мальчика и покусала его за лицо в Московской области. После нападения животного ребенка госпитализировали, медики обработали ему рану в области скулы.