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В Польше не исключили поездку следователей на Украину по делу о падении ракеты

Моравецкий: польские следователи могут поехать на Украину по делу об инциденте с упавшей в Польше ракетой
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Фото: REUTERS/KACPER PEMPEL
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Польские следователи, которые расследуют падение ракеты на территорию Польши, могут поехать на Украину. Об этом в пятницу, 18 ноября, на брифинге заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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«Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону», — сказал он.

Ранее в этот день Gazeta Wyborcza опубликовала схему, на которой прослежен путь ракеты, упавшей на Пшеводов. Согласно схеме, российская ракета летела на Добротворскую ТЭЦ. Во Львове сработала система ПВО, но украинская ракета промахнулась и полетела в Польшу.

Военный эксперт Михал Пекарски в интервью изданию указал на то, что упавший на польской территории снаряд свидетельствует о недостаточно сильной системе ПВО страны. Также он подчеркнул, что снаряд упал в нескольких километрах от границы, где не было жизненно важных объектов.

Тогда же президент Польши Анджей Дуда заявил, что ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую на территорию страны украинскую ракету. Он напомнил, что в результате произошедшего погибли двое мужчин, и назвал инцидент несчастным случаем.

Также сообщалось, что польская партия «Конфедерация» возмутилась поведением Варшавы и ожидает от Киева извинений и компенсаций семьям погибших в инциденте с ракетой в Пшеводуве.

15 ноября польские СМИ сообщили, что одна или две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что произошедшее стало провокацией Украины и Польши.

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