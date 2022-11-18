Spiegel отметил нехватку запчастей для поставленных Киеву гаубиц из ФРГ

Ошибки планирования при заказе запчастей для немецких вооружений, поставленных Киеву, всё чаще ставят под угрозу боеготовность немецких самоходных гаубиц на Украине. Об этом говорится 18 ноября в публикации на сайте журнала Spiegel.

После поставки в общей сложности 14 гаубиц Panzerhaubitzen 2000 министерство обороны не заказало пакеты запасных частей для регулярного ремонта систем вооружений. Таким образом, большинство из этих гаубиц в настоящее время вышли из строя.

Артиллерийские системы нуждаются в ремонте в связи с интенсивной эксплуатацией на фронте на востоке Украины. В кругах бундесвера отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают около 300 снарядов в день, что вызывает сильный износ систем вооружения .

Не так давно в Литву для ремонта привезли шесть немецких гаубиц. Однако, поскольку необходимых запасных частей для гаубиц не было, техникам пришлось разобрать одну из гаубиц и оставить ее на время в Литве.

Нехватка запчастей парализует и так называемый ремонтный узел, который Германия планирует к середине декабря создать в Словакии для ремонта доставленного туда оружия.

15 ноября на Украине была уничтожена первая самоходная 155-миллиметровая гаубица Zuzana 2, из поставленных Киеву Словакией.

По данным СМИ, летом и осенью минобороны Словакии передало Киеву шесть гаубиц Zuzana 2. В октябре глава военного ведомства республики Ярослав Надь заявил, что в ближайшее время Украине должны быть переданы еще две таких гаубицы.

Кроме того, Германия, Дания и Норвегия планируют закупить для Украины 16 словацких гаубиц Zuzana 2, потратив на вооружение €92 млн. Уточнялось, что их должны поставить в следующем году.

В июле правительство ФРГ дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 для нужд украинской армии. Представитель компании-производителя заявил, что на производство этих гаубиц было выделено €1,7 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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