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Spiegel отметил нехватку запчастей для поставленных Киеву гаубиц из ФРГ

Spiegel: поставленные Киеву немецкие гаубицы неисправны из-за отсутствия запчастей
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp
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Ошибки планирования при заказе запчастей для немецких вооружений, поставленных Киеву, всё чаще ставят под угрозу боеготовность немецких самоходных гаубиц на Украине. Об этом говорится 18 ноября в публикации на сайте журнала Spiegel.

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После поставки в общей сложности 14 гаубиц Panzerhaubitzen 2000 министерство обороны не заказало пакеты запасных частей для регулярного ремонта систем вооружений. Таким образом, большинство из этих гаубиц в настоящее время вышли из строя.

Артиллерийские системы нуждаются в ремонте в связи с интенсивной эксплуатацией на фронте на востоке Украины. В кругах бундесвера отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают около 300 снарядов в день, что вызывает сильный износ систем вооружения .

Не так давно в Литву для ремонта привезли шесть немецких гаубиц. Однако, поскольку необходимых запасных частей для гаубиц не было, техникам пришлось разобрать одну из гаубиц и оставить ее на время в Литве.

Нехватка запчастей парализует и так называемый ремонтный узел, который Германия планирует к середине декабря создать в Словакии для ремонта доставленного туда оружия.

15 ноября на Украине была уничтожена первая самоходная 155-миллиметровая гаубица Zuzana 2, из поставленных Киеву Словакией.

По данным СМИ, летом и осенью минобороны Словакии передало Киеву шесть гаубиц Zuzana 2. В октябре глава военного ведомства республики Ярослав Надь заявил, что в ближайшее время Украине должны быть переданы еще две таких гаубицы.

Кроме того, Германия, Дания и Норвегия планируют закупить для Украины 16 словацких гаубиц Zuzana 2, потратив на вооружение €92 млн. Уточнялось, что их должны поставить в следующем году.

В июле правительство ФРГ дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 для нужд украинской армии. Представитель компании-производителя заявил, что на производство этих гаубиц было выделено €1,7 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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