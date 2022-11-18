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Белый дом анонсировал увеличение помощи Украине

Белый дом: помощь США Украине будет увеличена
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Фото: REUTERS/Yuriko Nakao
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Администрация США добивается от конгресса выделения дополнительного финансирования для Украины, помощь будет увеличена. Об этом 18 ноября заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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«Помощи будет больше. Мы работаем с конгрессом над выделением дополнительного финансирования», — заверил он.

Ранее в пятницу американист Малек Дудаков рассказал в беседе с «Известиями», почему республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине. Если будут обнаружены злоупотребления, то их используют против американского лидера Джо Байдена.

О том, что республиканцы решили провести аудит средств, выделяемых Вашингтоном Украине, 17 ноября заявила член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

16 ноября администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт, что приводит к большим жертвам, и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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