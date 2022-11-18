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Разворотное кольцо появится на подъезде к Артему в Приморье

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На въезде в город Артем (Приморский край) почти закончили обустройство разворотного кольца. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в региональном правительстве.

Работы ведутся на транспортной развязке № 1 трассы Хабаровск – Владивосток. Предполагается, что разворотное кольцо снизит нагрузку на данном отрезке дороги.

Изменения вводятся для удобства водителей, двигающихся со стороны Хабаровска, которые ожидают на светофоре поворота в сторону аэропорта Владивостока.

Работы выполняет «Примавтодор». Полностью закончить последние этапы и запустить разворотное кольцо планируется в конце следующей недели.

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