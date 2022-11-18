Королевская почта Британии планирует перейти на пятидневный график работы

Королевская почта Британии хочет перейти на пятидневку — с этой просьбой организация обратилась к властям страны. Причина — изменения графика в финансовых проблемах. Убытки, которые составили около £219 млн, усугубила забастовка, передает телеканал «Известия». Так, трехдневный пикет рабочих, который был в первой половине года, стоил Royal Mail около £70 млн. Пять дней забастовки, которые были в октябре, оценили примерно в £30 млн. Чтобы предотвратить дальнейшие протесты, почта ведет постоянные переговоры с профсоюзами. Однако организация готовится уволить около 6 тыс. человек, что может привести к новым протестам рабочих.

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