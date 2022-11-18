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Объявлен полный кард турнира по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Объявлен полный кард турнира по кикбоксингу, который 18 ноября впервые пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Кто громче падает: сможет ли Минеев разбить бразильца Родригеса
Все поединки основного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ» обещают быть максимально захватывающими

В основной кард вошли: Александр Стецуренко – Адилжан Сандибеков, Денис Бурматов – Александр Гельвих, Ислам Муртазаев – Ахмед Килич, Владимир Минеев – Фернандо Родригес.

На разогреве перед основными боями для зрителей будут представлены поединки, которые попали в андеркард: Нуралы Оморжан – Гектор Григорян, Евгений Цыганков – Дмитрий Малышев, Данил Кириков – Данил Шаров, Антон Салчак – Кирилл Воробей, Иван Булдаков – Иван Кибанов, Леонид Чебодаев – Никита Кудряшов, Эльмир Губадов – Артем Винник, Дмитрий Иванов – Сергей Филатов, Рафик-бек Омаров – Максим Сподаренко.

Все поединки, кроме главного, будут идти в формате три раунда по три минуты.

Бой хедлайнеров турнира россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса будет длиться пять раундов по три минуты. При этом Родригес станет одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса —118 кг.

Ранее Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

Турнир начинается в 19:45. Основной кард стартует в 23:00.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале. Также она будет вестись на YouTube-канале «Ушатайка».

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