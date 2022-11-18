Два десятка очагов аварийности ликвидировали на дорогах Владивостока

Во Владивостоке с начала 2022 года ликвидировали 21 очаг аварийности на дорогах. Об этом сообщает городская администрация.

Перечень дорог, где наиболее часто фиксируются ДТП, составляют сотрудники Госавтоинспекции совместно с мэрией. Обычно в список задач по ликвидации таких мест входит установка новых дорожных знаков, светофоров, ограждений.

Так, на пешеходном переходе недалеко от ВВГУ недавно был установлен фонарь, а на Второреченском мосту — камера фиксации нарушений правил дорожного движения, приводит примеры РИА «Восток-Медиа».

В управлении дорог отмечают, что на основе данных об аварийности за 2022 год будет создана программа по устранению нареканий на 2023-й.