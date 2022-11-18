Bloomberg узнало дату объявления G7 потолка цен на российскую нефть

Страны «большой семерки» намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть. Об этом 18 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит европейским лидерам о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября.

«Если послы ЕС поддержат это предложение, ограничение назовут в тот же вечер», — говорится в публикации.

Ограничение, поддерживаемое странами G7 и Евросоюзом (ЕС), запретит компаниям предоставлять услуги по доставке и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованного уровня.

План должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Великобритания заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки своих грузов до 19 января, чтобы учесть поставки, которые были загружены до вступления ограничения на цены в силу.

17 ноября Reuters сообщило, что Еврокомиссия объявит о введении потолка на нефть 24 ноября.

Ранее, 14 ноября, эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС к установлению потолка цен на российскую нефть абсурдным.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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