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Bloomberg узнало дату объявления G7 потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: страны G7 объявят потолок цен на российскую нефть 23 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны «большой семерки» намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть. Об этом 18 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По их словам, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит европейским лидерам о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября.

«Если послы ЕС поддержат это предложение, ограничение назовут в тот же вечер», — говорится в публикации.

Ограничение, поддерживаемое странами G7 и Евросоюзом (ЕС), запретит компаниям предоставлять услуги по доставке и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованного уровня.

План должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Великобритания заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки своих грузов до 19 января, чтобы учесть поставки, которые были загружены до вступления ограничения на цены в силу.

17 ноября Reuters сообщило, что Еврокомиссия объявит о введении потолка на нефть 24 ноября.

Ранее, 14 ноября, эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС к установлению потолка цен на российскую нефть абсурдным.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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