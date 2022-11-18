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Карантин по бешенству сняли в Благовещенске

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В Благовещенске сняли карантин по бешенству животных, ранее введенный из-за больной летучей мыши. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Карантин продлился два месяца. В этот период владельцев животных призывали прививать своих питомцев и скот от бешенства.

Как уточняет Амурская служба новостей, заболевание было выявлено у летучей мыши, которую подобрала благовещенка. Зверек укусил женщину, но она вовремя обратилась за медпомощью.

На сегодняшний день все необходимые при бешенстве животных мероприятия выполнены. Новых случаев заражения не зафиксировано.

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