«Известия» показали работу танкового батальона Народной милиции ДНР

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 18 ноября показал работу отдельного танкового батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), помогающего солдатам наступать в районе села Водяное.

Корреспондент рассказал, что танк стреляет по опорным пунктам украинских боевиков, а также по окрестностям поселка. В это время пехота наступает в Водяное. В помощь солдатам также идет огонь с воздуха, уточняет Трушнин.

Боец с позывным Туман рассказал корреспонденту, что огонь танка также корректируется в командном центре в зависимости от положения пехоты. В режиме реального времени солдаты докладывают друг другу актуальную информацию по наступлению.

Танкист с позывным Костер поделился, что удары наносятся осколочно-фугасными снарядами.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы России взяли штурмом крупный укрепленный район перед поселком Невельское. Подразделения прославленной 100-й бригады, сформированной Народной милицией (НМ) ДНР, смогли зачистить позиции и отразить две попытки контратаки. В данный момент до стратегически важного поселка Невельское остается всего 800 м.

16 ноября российские войска также пресекли атаку батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степного в ДНР. В результате боевых действий было уничтожено более 65 украинских военных.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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