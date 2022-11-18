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Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам в Херсоне

МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Обращение, унижающее человеческое достоинство, недопустимо. Об этом международный комитет Красного Креста (МККК), заявил в пятницу, 18 ноября, комментируя фотографии с людьми, привязанными к столбам в Херсоне.

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«Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах», — сказали в пресс-службе МККК «РИА Новости».

В организации подчеркнули, что любые подобные случаи, которые фиксирует Красный Крест или о которых сообщается в МККК, рассматриваются очень серьезно. Так добавили, что стороны конфликта, которые подписали Женевские конвенции, «несут полную ответственность за расследование… чтобы остановить подобные действия в будущем».

Ранее, 14 ноября, американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT.

По информации агентства, они были наказаны якобы за сотрудничество с российскими властями.

В тот же день не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, лишились аккредитации за репортажи из Херсона, передает НСН. Данное решение принял генштаб ВСУ. Причиной было названо грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

12 ноября в Херсоне объявили о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

За день до этого, 11 ноября, сообщалось, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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