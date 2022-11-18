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План по газификации жилых домов полностью выполнили в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Якутии полностью выполнили план на 2022 год по газификации частных домовладений. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

По данным на 18 ноября, с начала года газ провели в 2047 домов. При этом в республике построили 3182 газопровода-ввода при плане в 2041.

«Несмотря на 36-градусный мороз, еще есть время. Возможность подключения к газу создана еще более чем для 1 100 семей. Оборудование в магазинах есть, газовики помогают», — сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Работы по подключению домов продолжаются.

До 2024 года в республике планируют подвести газ к 3,2 тыс. домовладений. На эти цели направят 3,6 млрд рублей. В план до 2030-го включены 9 тыс. домов в 30 населенных пунктах.

9 ноября ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5%. Повышение предусмотрено с 1 декабря. Рост цен коснется как населения, так и производственных предприятий.

В Минэнерго индексацию оптовых цен на газ для промышленных потребителей назвали необходимой для постепенного приведения регулируемых цен к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений.

Также в ведомстве напомнили, что с прошлого года в России проводится программа догазификации — бесплатного подведения газовых сетей до границ земельных участков. Программа является бессрочной, сейчас заключено более 640 тыс. договоров на ускоренное подключение домов к газовым сетям, из которых более 355 тыс. уже исполнены. Работы по догазификации ведутся более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.

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