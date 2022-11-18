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Фото дня: российские космонавты провели тренировки под водой

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Фото: t.me/roscosmos_gk
Российские космонавты провели тренировки под водой в гидролаборатории. Гидроневесомость - один из наиболее эффективных способов моделирования условий работы за пределами станции
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