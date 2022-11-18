Капремонт трассы Иркутск – Большое Голоустное завершили в Приангарье

В Иркутской области завершили капитальный ремонт последнего участка трассы Иркутск – Большое Голоустное. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы прошли на участке с 98-го по 114-й км дороги, его уже ввели в эксплуатацию. Стоимость ремонта составила 824 млн рублей.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, ремонт трассы Иркутск – Большое Голоустное стартовал в 2017 году. Подрядчик полностью усилил конструкции дорожной одежды и заменил гравийное покрытие на асфальт.

Всего на обновление дороги израсходовали 3,6 млрд рублей. Средства выделялись из федерального и регионального бюджетов.