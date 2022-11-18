Посол России в Польше заявил о попытке Киева столкнуть РФ и Запад

Украина пытается столкнуть лбами Россию и своих западных кураторов, однако инцидент с ракетой в польском селе Пшеводув едва ли является спланированной провокацией. Об этом 18 ноября заявил «Известиям» посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Он напомнил, что реакция Варшавы менялась по мере того, как поступали новые сведения о произошедшем. Сначала ряд СМИ и политиков обвинили Россию в инциденте, но потом риторика смягчилась, хотя посыл остался прежним.

«Когда только-только этот прилет случился и стало известно о том, что упала ракета, погибли два гражданина, первые сообщения были: русские ударили по территории Польши. Даже если не прямо сообщали, то подразумевали», — сказал высокопоставленный дипломат.

Далее высказывания на эту тему стали осторожнее, а потом политики «перестроились на ходу».

«Сейчас основной посыл — неважно чья ракета, главное, что виноваты русские», — подчеркнул посол.

В настоящее время польские СМИ сообщают, что Украина находилась под ракетным обстрелом, были выпущены противоракеты, одна из них «прилетела не туда».

По мнению Андреева, Киев пытается втянуть в конфликт европейские страны.

«Не говорю, что этот прилет был умышленным, спланированной провокацией. Но в целом та линия, которая проводит украинское руководство, нацелена на то, чтобы прямо столкнуть лбами Россию и западных кураторов, опекунов киевского режима», — заключил дипломат.

17 ноября бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы столкнуть НАТО и Россию.

По его мнению, Киев обеспокоен ударами по ее инфраструктуре, так как они могут привести к ее полному обесточиванию. Он считает, что это и стало вероятной причиной для провокации в Польше.

Издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников написало, что США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше. Также отмечалось, что различия в заявлениях США и Украины по поводу падения ракет в Польше являются первым серьезным расхождением между странами с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

15 ноября польские СМИ сообщили, что одна или две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что произошедшее стало провокацией Украины и Польши.