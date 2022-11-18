Новая снегоуборочная техника прибыла в Красноярск

В Красноярск прибыли четыре новые спецмашины для уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, парк спецтехники пополнился самосвалами, оборудованными джойстиком управления, монитором информации, дополнительным отопителем и кондиционером. На линию технику направят уже в декабре.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в середине следующего месяца в город должны прибыть еще четыре подобные машины и три новых снегопогрузчика.

В ночь на 18 ноября снег с городских улиц убирали 25 единиц техники, на обработку магистралей израсходовали 170 т соли.