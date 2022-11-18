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Пенсионер из Иркутской области ожидает суда за крупный лесной пожар

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В Иркутской области завершили расследование уголовного дела о лесном пожаре, фигурантом по которому проходит 72-летний мужчина. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры, МВД и МЧС по региону.

Пожар произошел весной 2022 года в лесу в Боханском районе. Следствие полагает, что 72-летний мужчина сжег в мусорной яме отходы, но не потушил тлеющие остатки. Загорелась сухая трава и лесная подстилка, затем огонь распространился на деревья. Площадь возгорания составила 10,7 га.

Установлено, что огонь повредил 1,1 тыс. кубометров древесины. Причиненный лесному фонду ущерб оценили почти в 2 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» завершено. Максимальная санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Материалы переданы в Боханский районный суд для рассмотрения. Также прокуратура предъявила обвиняемому иск о взыскании ущерба.

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