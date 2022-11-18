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Собянин заявил об отказе от новогодних фейерверков в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Жители Москвы поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом было решено отказаться от фейерверков и больших уличных концертов в канун праздника. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге в пятницу, 18 ноября.

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Он отметил, что голосование проводилось на портале «Активный гражданин» и привлекло большое внимание москвичей. Более 80% респондентов поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города.

«При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов», — написал мэр.

Собянин заявил, что встреча 2023 года будет посвящена российским военным и людям, которые работают в ОПК и восстанавливают разрушенные дома, сообщается на сайте aif.ru.

Он рассказал, что дети мобилизованных жителей столицы и тех, кто приехал из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут приглашены на праздничные мероприятия, сообщается на сайте kp.ru.

16 ноября Собянин предложил москвичам самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице на портале «Активный гражданин», пишет «Ридус». Градоначальник отметил, что городской бюджет получит в разы больше денег, если в городе пройдут праздничные мероприятия, чем сэкономит на отказе от них.

На следующий день стало известно, что свыше 230 тыс. человек уже проголосовали за формат празднования Нового года в Москве.

11 ноября стало известно, что больше половины компаний в России отказались от новогодних корпоративов. Согласно исследованиям сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», праздничные мероприятия не будут проводить 57% работодателей.

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