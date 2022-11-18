Дело возбудили по факту гибели бурильщика на производстве в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели бурильщика на производстве в Киренском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 12 октября 2022 года на рабочей площадке буровой установки. Следствие полагает, что в результате самопроизвольного движения оборудования 46-летний бурильщик получил несовместимые с жизнью травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), пишет ИА IrkutskMedia.

Следователи уже изучили документацию по соблюдению сотрудниками охраны труда и другие документы, которые могут помочь в расследовании. Также допрошены свидетели произошедшего. Расследование продолжается.

10 ноября в Златоусте Челябинской области грузовик MAN съехал в котлован, где двое рабочих 1994 и 1996 годов рождения сваривали трубы. Молодые люди погибли. Возбуждено уголовное дело.