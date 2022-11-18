Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ успешно провели летные испытания комплекса «Сармат»
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Происшествия
ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей
Общество
СК РФ возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военнопленных
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Армия
Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции
Мир
Суд освободил из-под домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ
Мир
В Одессе снова осквернили памятник Пушкину

Подозреваемый в убийстве девушки в Москве попал на видео во время слежки за ней

0
Фото: камеры видеонаблюдения
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в убийстве 29-летней Юлии Ткачевой накануне преступления поджидал ее в магазине. Это следует из видео, которое поступило в распоряжение «Известий» в пятницу, 18 ноября.

На кадрах видно, что мужчина сидит на батарее отопления около входа в магазин на Булатниковской улице в Москве и пишет сообщения в смартфоне. Когда в магазин заходят полицейские, он сразу покидает это место.

В распоряжении «Известий» также есть запись голосового сообщения, которое убитая отправляла своей знакомой незадолго до трагедии. Как следует из аудио, преступник некоторое время преследовал свою жертву.

После полуночи 18 ноября на Севастопольском проспекте около жилого дома было обнаружено тело девушки с множеством колото-резаных ран. Предварительно, она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

Позже полицейские задержали подозреваемого, который успел скрыться в Тамбовской области. Им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов. Задержан и мужчина, который помогал подозреваемому уехать из Москвы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022