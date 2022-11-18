Подозреваемый в убийстве девушки в Москве попал на видео во время слежки за ней

Подозреваемый в убийстве 29-летней Юлии Ткачевой накануне преступления поджидал ее в магазине. Это следует из видео, которое поступило в распоряжение «Известий» в пятницу, 18 ноября.

На кадрах видно, что мужчина сидит на батарее отопления около входа в магазин на Булатниковской улице в Москве и пишет сообщения в смартфоне. Когда в магазин заходят полицейские, он сразу покидает это место.

В распоряжении «Известий» также есть запись голосового сообщения, которое убитая отправляла своей знакомой незадолго до трагедии. Как следует из аудио, преступник некоторое время преследовал свою жертву.

После полуночи 18 ноября на Севастопольском проспекте около жилого дома было обнаружено тело девушки с множеством колото-резаных ран. Предварительно, она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

Позже полицейские задержали подозреваемого, который успел скрыться в Тамбовской области. Им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов. Задержан и мужчина, который помогал подозреваемому уехать из Москвы.