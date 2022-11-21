Эксперты назвали обоснованным предложение Минфина по выравниванию табачных акцизов
Эксперты обосновали необходимость повышения акцизов на нагреваемый табак для электронных устройств.
Уже сообщалось, что Министерство финансов планирует увеличить акцизы на нагреваемый табак не на 4%, как планировалось ранее, а на 33%, а на никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет и вейпов — до 33 рублей за миллилитр. Соответствующие изменения, по данным СМИ, проходят согласование в Правительстве и могут быть приняты до конца ноября в рамках работы над федеральным бюджетом на 2022 год.
В настоящее время акцизные сборы с сигарет и стиков установлены по разным принципам и отличаются практически в два раза. Так, размер акциза для стиков нагреваемого табака рассчитывается по весу, а с сигарет — поштучно. По расчетам экспертов, сейчас акцизная нагрузка на стики, цена на полке которых начинается от 160 рублей, не превышает 2 тыс. рублей в пересчете на 1000 штук. Сумма акциза на сигареты, минимальная цена на которые установлена государством на уровне 112 рублей за пачку, в два раза больше — 4 тыс. рублей за 1000 штук.
Эксперты указывают, что повышение акцизов на нагреваемый табак и никотиносодержащие жидкости дополнительно принесет бюджету около 14 млрд рублей. При этом, как ожидается, планируемый рост акцизов на рынке существенно не скажется и не изменит потребительских привычек аудитории.
Комментируя данное решение, эксперты утверждают, что выравнивание акцизных сборов, является важным шагом для долгосрочного регулирования отрасли со стороны Минфина, в ведение которого переходит табачная индустрия. Предлагаемые меры, помимо прочего, позволят выровнять налоговую нагрузку на производителей и продавцов различных видов табачной продукции, устанавливая понятные и обоснованные правила для всех основных видов табачной и никотиносодержащей продукции: сигарет, нагреваемого табака и вейпов.
В отношении последних Минфин предлагает отказаться от действующего сегодня двойного акциза — на устройства и жидкости отдельно — в пользу единого акциза, который будет взиматься только с никотиносодержащих жидкостей. Ряд экспертов уже назвал это предложение «разумным» и «обоснованным». Внедрение единой прозрачной системы взимания акцизов будет способствовать его переходу в белую зону бизнеса.