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Эксперты назвали обоснованным предложение Минфина по выравниванию табачных акцизов

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Эксперты обосновали необходимость повышения акцизов на нагреваемый табак для электронных устройств.

Уже сообщалось, что Министерство финансов планирует увеличить акцизы на нагреваемый табак не на 4%, как планировалось ранее, а на 33%, а на никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет и вейпов — до 33 рублей за миллилитр. Соответствующие изменения, по данным СМИ, проходят согласование в Правительстве и могут быть приняты до конца ноября в рамках работы над федеральным бюджетом на 2022 год.

В настоящее время акцизные сборы с сигарет и стиков установлены по разным принципам и отличаются практически в два раза. Так, размер акциза для стиков нагреваемого табака рассчитывается по весу, а с сигарет — поштучно. По расчетам экспертов, сейчас акцизная нагрузка на стики, цена на полке которых начинается от 160 рублей, не превышает 2 тыс. рублей в пересчете на 1000 штук. Сумма акциза на сигареты, минимальная цена на которые установлена государством на уровне 112 рублей за пачку, в два раза больше — 4 тыс. рублей за 1000 штук.

Эксперты указывают, что повышение акцизов на нагреваемый табак и никотиносодержащие жидкости дополнительно принесет бюджету около 14 млрд рублей. При этом, как ожидается, планируемый рост акцизов на рынке существенно не скажется и не изменит потребительских привычек аудитории.

Комментируя данное решение, эксперты утверждают, что выравнивание акцизных сборов, является важным шагом для долгосрочного регулирования отрасли со стороны Минфина, в ведение которого переходит табачная индустрия. Предлагаемые меры, помимо прочего, позволят выровнять налоговую нагрузку на производителей и продавцов различных видов табачной продукции, устанавливая понятные и обоснованные правила для всех основных видов табачной и никотиносодержащей продукции: сигарет, нагреваемого табака и вейпов.

В отношении последних Минфин предлагает отказаться от действующего сегодня двойного акциза — на устройства и жидкости отдельно — в пользу единого акциза, который будет взиматься только с никотиносодержащих жидкостей. Ряд экспертов уже назвал это предложение «разумным» и «обоснованным». Внедрение единой прозрачной системы взимания акцизов будет способствовать его переходу в белую зону бизнеса.

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