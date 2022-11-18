Омбудсмен ДНР обратилась в ООН и Красный Крест после видео убийства пленных РФ

Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова обратилась в ООН и Красный Крест после появления в Сети видеозаписи с убийством российских военнопленных. Текст заявления в пятницу, 18 ноября, публикует Telegram-канал «Омбудсмен ДНР».

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики.

«В официальном порядке обратилась в ООН и МККК по факту публикации данного видео. Ожидаю объективного разбирательства. В случае если подлинность съемки будет подтверждена, мы требуем должной реакции международного правозащитного сообщества на вопиющее военное преступление», — указала Морозова.

Она отметила, что многочисленные факты применения пыток фиксируются с 2014 года. Однако с началом специальной военной операции РФ представители вооруженных формирований Украины «в принципе забыли о существовании таких понятий, как гуманизм, международное гуманитарное право, и окончательно потеряли человеческий облик».

Омбудсмен считает показательным, что в данном случае речь идет не о нацбатальонах, а о рядовых военнослужащих украинской армии.

«Очередной пример того, что Украина — государство-террорист, а ее боевики — не воины, а беспринципные и хладнокровные убийцы», — добавила она.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) также заявили о намерении обратиться в международные организации в связи с публикацией видео. Как рассказал в пятницу глава СПЧ Валерий Фадеев, информация о казни военнопленных будет направлена в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

В Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В то же время, отметили в ведомстве, украинские пленные содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

В Сети при этом назвали и имена вероятных исполнителей убийств — это выпускники харьковского университета МВД пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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