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Конфликтолог оценил влияние Европы на мнение Китая в отношении России

Конфликтолог Денисов: Китай не изменит отношения с Россией по желанию европейских политиков
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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Европейские политики желают, чтобы Китай изменил свою позицию в отношении России и специальной военной операции, однако этого не случится. Об этом 18 ноября «Известиям» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Таким образом он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о способности Китая «оказывать давление» на Россию, как писал Financial Times.

По словам Денисова, некоторые европейские политики хотят «выдавать желаемое за действительное».

«Начиная с 24 февраля многими странами предпринимались различные усилия по тому, чтобы поменять точку зрения КНР на стратегические взаимоотношения с РФ, на восприятие спецоперации. Но, с другой стороны, мы же знаем позицию наших китайских партнеров, которую они неоднократно демонстрировали и публично, и непублично и которая явно не вписывается в те идеи, мечтания, которые мы слышим от европейских политиков», — сказал он.

15 ноября министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 заявил, что Пекин готов вместе с Москвой содействовать развитию многополярного мира.

В июне представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала новой холодной войны и блоковой конфронтации. При этом Китай выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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