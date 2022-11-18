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Экспертный совет могут привлечь к борьбе с деструктивным контентом в Сети

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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В Общественной палате (ОП) России 18 ноября состоялся второй круглый стол, темой которого стало создание реестра деструктивного контента в Сети. Речь на мероприятии шла о распространенности такой информации и признаках, по которым ее можно распознать.

Работа по созданию реестра проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.

«Речь идет о том, что есть контент уже запрещенный, а есть некая «серая зона», которая не порывается законом. То есть контент, будучи деструктивным, не фильтруется и не блокируется социальными сетями и другими площадками. Мы должны силами общественности разработать проект, который позволит такой контент идентифицировать и договориться с цифровыми платформами о единой политике и условиях блокировки», — объяснил гендиректор компании «Ашманов и партнеры», эксперт по IT-безопасности Игорь Ашманов.

Он подчеркнул, что введение запретов не является целью. Задача состоит в том, чтобы «работать с тем, что является недопустимым с точки зрения нравственности и морали, но присутствует в цифровом пространстве», то есть о «процедуре, которая позволит эту «серую зону» привести в порядок».

О признаках, указывающих на деструктивный контент и его видах, участникам круглого стола рассказала директор Института проблем правового регулирования факультета права НИУ ВШЭ Анна Дупан. По ее словам, к отличительным особенностям такой информации относится ее общедоступность и способность нанести потенциальный вред конкретному человеку, негативно повлиять на его нравственное, духовное, психическое развитие и состояние.

У экспертов вызвала вопросы формулировка «общедоступности»: применима ли она, например, к закрытым группам и каналам в соцсетях и мессенджерах. К единому мнению прийти не удалось, участники сделали вывод, что тезис требует дальнейшего изучения и проработки.

Эксперты также выразили обеспокоенность темпами распространения и большими охватами в Сети деструктивного контента.

«Например, информация, популяризирующая насилие в отношении людей: только за два месяца специалисты РОЦИТ обнаружили более 555 тыс. таких сообщений с общим охватом в 556 млн. Отличительная особенность — подача деструктивной информации как новостного контента», — рассказал директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

В итоге участники круглого стола пришли к выводу о необходимости создания единых правил по работе с деструктивным контентом, а, чтобы процесс стал более эффективным, было предложено создать экспертный совет. Предполагается, что инструментами работы которого станут именно категоризатор и реестр деструктивного контента.

Третий круглый стол по этой теме пройдет в Общественной палате 22 ноября.

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